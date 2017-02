Plus d'infos sur le spectacle Bernard Pivot à Penmarch

CAP CAVAL présente (lic.1-1087407/2-1087408/3-1087409) ce concert

Au secours ! Les mots m'ont mangéOn déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On dévore des livres. On s'empiffre de mots. Écriture et lecture relèvent de l'alimentation. Mais la vérité est tout autre : ce sont les mots qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous avalent. Voici le récit de la vie périlleuse, burlesque et navrante d'un homme mangé par les mots.Réservations PMR 02.98.58.41.54

