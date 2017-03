Plus d'infos sur le spectacle Sur La Page Wikipedia... à Morlaix

Sur la page Wikipédia de Michel Drucker, il est écrit que ce dernier est né un douze septembre à Vire

1h15

À partir de 15 ans

Anthony Poupard peint avec une autodérision mordante et drôle le monde du théâtre en province et son quotidien de comédien survolté. Dans cette pièce, il témoigne sur sa vie d'homme, sa vie de théâtre, sa vie d'acteur. Une performance totale, rythmée et électrique ! Un spectacle décalé pour tous les curieux des coulisses de la création.

Le prix des places est : 20.80 ?

Date : jeudi 16 mars 2017

