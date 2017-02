Plus d'infos sur le spectacle Pour Le Meilleur Et Pour Le Rire à Guipavas

Arsenal Productions (lic 1058970/971) présente :

Une comédie de Lionel GÉDÉBÉMise en scène Jean-Pierre DRAVEL & Olivier MACÉ Barbara est belle et pétillante, François est plein de charme. Ils sont les heureux parents de deux beaux et grands enfants parfaits qui viennent de quitter le foyer familial. Pour fêter leurs 20 ans de mariage ainsi que cette liberté retrouvée, Barbara et François invitent leurs voisins et amis, Anne et Georges, à partager leur joie.Mais le vacarme de tant de bonheur a de quoi irriter et fini par résonner aux oreilles du Diable qui décide d'y planter ses cornes pour y mettre bon ordre. Il leur jette un sort qui les oblige à se dire tout ce qu'ils pensent vraiment...Pour le meilleur et pour le rire !