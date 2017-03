Plus d'infos sur le spectacle Le Gai Mariage à Guipavas

Arsenal Productions (lic 2-1058970 3-1058971) présente :

Quand Henri de SACY (Olivier SITRUK) reçoit un courrier du notaire qui lui annonce qu'il est l'unique héritier de sa vieille tante Yvonne, il ne sait pas encore que pour toucher le million d'euros qui l'attend, il va devoir se marier et vivre avec l'heureuse élue pendant au moins une année.Un enfer pour ce joyeux célibataire qui collectionne les conquêtes sans jamais s'engager. Mais renoncer à un million d'Euros, pas question ! La solution : le mariage pour tous !Et s'il épousait un homme ? Dodo (Laurent OURNAC), son meilleur ami, serait parfait !Gentil, un peu naïf, loser comme on n'en fait plus, Dodo va accepter le deal en échange d'un nouveau vélo. Mais quand ce célibataire endurci va rencontrer pour de vraie l'élue de son coeur ? Les choses vont se compliquer ...