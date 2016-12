Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Breizh Paradise à Guipavas

Le spectacle Cabaret Breizh Paradise a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Guipavas 2016.

Billet valable 6 mois à partir de la date d'achat. (hors 24 - 31/12 1 14/02). Réservation oblgatoire au numéro inscrit sur votre billet.

CABARET BREIZH PARADISE les vendredis et samedis soirs : Un spectacle dans la plus pure tradition du cabaret avec strass, plumes, paillettes, french cancan... Le tout mis en scène par notre Maitre de Cérémonie accompagné par nos différents artistes (chanteurs, performers, magiciens, mentalistes... présents selon nos soirées) Dîner/Spectacle hors boissons 69€ (hors 31 décembre) Dîner/Spectacle avec boissons79€ (hors 31 décembre)Menu 2015 Apéritif Amuse-bouche***Terrine de foie gras maison avec sa confiture de cerises, pain d'épice tiède ou Croustillant de Gambas aux champignons, sauce beurre blanc et salade mesclun ou Saumon mariné à l'aneth et aux baies de roses *** Noisettes d'agneau au thym, et sa tatin arlésienne ou Longe de cabillaud, écrasé de pommes de terre au sel de Guérande ou Confit de canard, petit jus Corse accompagné de pommes de terre Darphin*** Coupe de sorbets aux fruits frais, coulis de fruits rouges ou Entremet sablé, mousse mangue passion, crème anglaise ou Tarte moelleuse chocolat-framboise, glace caramel beurre salé ou Trio de fromages affinés (possibilité en supplément) ***1/4 bouteille de Sauvignon/pers 1/4 bouteille de Bordeaux/persMenu 2016 Apéritif Amuse-bouche ***Terrine de Foie Gras, caramel de porto ouBrochette de gambas marinée, guacamole aux épices douces ouTartare de saumon, vinaigrette blanche à la ciboulette*** Filet de Dorade vapeur, riz sauvage ouPavé de veau à la fleur de sel, écrasé de pommes de terre ouFilet de Canette rôtie, fagots d'asperges lardés *** Trio de fromages affinés (possibilité en supplément 6€ l'assiette) ouBlanc manger aux fruits rouges ouMoelleux au chocolat, glace vanille ouFramboisier, crème anglaise***Boissons (option) 1/4 bouteille de Bordeaux/pers 1/4 bouteille de Sauvignon/pers