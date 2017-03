Plus d'infos sur le spectacle Mon Royaume Pour Un Cheval à Concarneau

Le CAC présente (lic.1-1068963/2-1068964/3-1068965) Théâtre des Crescite

Roméo et Juliette revisité pour partager, de transmettre l'univers et la vitalité du théâtre shakespearien.Un spectacle dans une ambiance de salle de classe pour discuter de Shakespeare, de sa langue et de théâtre londonien du 16ème siècle. Dans cette forme hybride, l'histoire choisie vaut tout autant que la découverte de l'homme qu'était Shakespeare, le théâtre de son époque, ses conditions de travail et les thématiques qui lui sont chères.