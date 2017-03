Plus d'infos sur le spectacle La Folle Histoire De Michel Montana à Concarneau

Le CAC présente (lic.1-1068963/2-1068964/3-1068965)

Avec OLDELAF & ALAIN BERTHIER La folle histoire de Michel Montana, qu'est-ce que c'est ? 1- Le Spectacle le plus farouchement désopilant des 12 dernières années / 2- Une conférence passionnante et instructive sur le plus grand chanteur du siècle dernier : Michel Montana / 3- Des chansons inoubliables qui restent dans le coeur des gens, interprétées avec maestria, une guitare, et une poubelle / 4- Une histoire d'amitié voire de fraternité poignante entre les deux intervenants / 5- L'occasion pour le public de faire perdurer le statut d'intermittent du spectacle d'Oldelaf et Alain Berthier. En réhabilitant la mémoire de Michel Montana, ce chanteur trop vite oublié, ils cristallisent ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur Terre en terme de Savoir, de Chansons et de Bonne Poilade des Familles. A n'en pas douter, le spectacle le plus rentable du marché.