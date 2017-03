Plus d'infos sur le spectacle Les Faux British à Briec

LE CENTRE CULTUREL ARTHEMUSE (lic.1-1026262/3-6263) présente ce spectacle

Prix du Molière 2016 de la meilleur Comédie ! Samedi 1er avril 2017 / 20h30 LES FAUX BRITISH de Henry Lewis, Jonathan Sayeret Henry Shields Mise en scène de Gwen Aduh Avec en alternance :Jean-Pascal Abribat, Gwen Aduh, Dominique Bastien, Aurélie de Cazanove, Michel Crémadès, Henri Costa, Christophe de Mareuil, Yann de Monterno, Nikko Dogz, Lula Hugot, Jean-Marie Lecoq, Miren Pradier, Michel Scotto di Carlo, Herrade von Meier. La pièce fut un succès à Londres et son adaptation théâtrale par la compagnie des Femmes à Barbe (La Taverne de Münchausen, Le grand frisson) est une vraie réussite ! Des comédiens amateurs de romans noirs anglais vont monter sur scène pour nous faire vivre un "soi-disant" chef d'oeuvre du Sir Arthur Conan Doyle, avec meurtre, enquête et mobiles cousus de fil blanc...Et malgré leur bonne volonté et leur légendaire flegme britannique, Les Faux British vont enchaîner les catastrophes et les gags à un rythme effréné. Et les spectateurs, eux, n'en finissent plus de rire devant un tel tourbillon de folie... so british ! « La pièce la plus drôle de l'année » Le Parisien « Sherlock chez les Monty Python »Direct Matin Réservation PMR : 02.98.57.79.33