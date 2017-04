Plus d'infos sur le spectacle Chansons Robot à Plougastel Daoulas

SPECTACLE TOUT PUBLIC à partir de 5 ans Se réveillant en pleine nuit, Arthur se rend compte que sa maison a été transformée en fusée et qu'elle file à travers l'espace intersidéral. La faute à Electro, son robot, dont il découvre qu'il sait parler et qui lui avoue sa passion secrète : à la nuit tombée, il s'anime et s'amuse à bricoler la maison... Au fil des années, il a transformé la demeure d'Arthur en vaisseau prêt à décoller, mais l'autre robot d'Arthur, Robotosaure, a malencontreusement appuyé sur le bouton “Feu”. Il faut absolument trouver un moyen de retourner sur Terre. Arthur va s'improviser pilote pour retrouver le sol de la Terre. Et tout ça avant le réveil des parents... Ce concert-dessin emmène les enfants dans le cosmos pour une aventure inoubliable, entre pop martienne et conte sidéral, interactif et amusant.