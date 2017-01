Plus d'infos sur le spectacle Cie la sensible à Landivisiau

Spectacle à partir de 4 ans.

Conte jeune public - Elsa CHAUSSON et Aurélia NARDINI

C.R.O.C Création Rigoureuse d'Objets Cacophoniques

DÈS 4 ANS

Un duo, une comédienne et musicienne, déploie une ribambelle d'inventions absurdes, de jeux graphiques et de facéties sonores. Broderies autour du conte, où le personnage, entre inquiétude et curiosité, explore une forêt pleine de présences inquiétantes et traverse une maison folle. En jouant sur les échelles, la réalité se transforme.

Site web : http://le-vallon.bzh

Infos réservation :

Tarif normal : 10€ Tarif réduit : 8€ Tarif jeune (- 18 ans) : 4€ Réservation par téléphone : 02 98 68 67 63 ou par mail : service.culturel@ville-landivisiau.fr Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.le-vallon.bzh