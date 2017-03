Plus d'infos sur le spectacle Barbelés - Cie la rigole à Landivisiau

Spectacle à partir de 8 ans.

BARBELÉS OU L'HISTOIRE D'UN ENFANT QUI VOULAIT APPRENDRE À RIRE - Cie la rigole

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Dès 8 ans > Durée : 55min

Il a huit ans, c'est un gamin, il est un peu différent et il est toujours tout seul. Il entend tout mais personne ne lui parle. Jusqu'au jour où ici, juste ici, dans son jardin, il découvre un autre enfant :

« Qu'est-ce que tu fais-là ? »

« Toi, qu'est-ce que tu fais là ? »

« Ici, mais c'est chez moi, on est dans mon jardin. »

« Non chez toi c'est ailleurs ! Ici on est au pays débris : les fromages font de la contre bande pendant que les drôles planent au-dessus des six villes...»

« Les drôles ? Ils sont dangereux ? »

« Pire que ça ! Les drôles ils explosent de rire et la salade... Chut ! C'est la guerre. »

C'est épique, ludique, haut en couleur mais surtout terrifiant de justesse de voir la guerre à travers les mots des enfants.

Ecrit et mis en scène par Sophie d'Orgeval

Interprétation : Antonin LEBRUN et Juan PEREZ ESCALA

Création Novembre 2016

Tarif normal : 15€

Tarif réduit : 12€

Tarif jeune (- 18 ans) : 5€

Réservation par téléphone : 02 98 68 67 63 ou par mail : service.culturel@ville-landivisiau.fr

Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.le-vallon.bzh

Site web : http://le-vallon.bzh

Infos réservation :

