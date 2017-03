Plus d'infos sur le spectacle Mix Mex à Briec

LE CENTRE CULTUREL ARTHEMUSE (lic.1-1026262/3-6263) présente ce spectacle

MIX MEX Par la Compagnie Tro-Héol D'après le roman jeunesse « Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis » de Luis Sepúlveda (ed. Métailié). Mise en scène et adaptation : Martial Anton Avec : Christophe Derrien et Sara Fernandez Max, l'humain de cette histoire, a un chat, Mix. Ils partagent un petit appartement sous les toits. Quelques années passent, Mix, le chat, a vieilli et Max est plus souvent absent. Lorsque Mix devient accidentellement aveugle, il perd ce qui faisait le sel de sa vie de félin : l'aventure sur les toits du quartier. Mais un beau jour, Mex, une petite souris du Mexique aussi bavarde que trouillarde, entre en scène. Cette rencontre improbable du fort et du faible, du grand et du petit, du domestique et du sauvage va permettre au chat de revivre autrement mais avec la même intensité : la souris prête ses yeux à Mix et lui raconte le Monde. Réciproquement, Mex, elle, gagnera en confiance et en courage. Une amitié indéfectible naîtra alors entre eux, leur ouvrant les voies d'une liberté nouvelle. Réservation PMR : 02.98.57.79.33