Plus d'infos sur l'exposition Déambulation(s) à Ploudalmezeau

Au détour des rues, à la lisière des villes, les scènes défilent à la tombée de la nuit. La beauté de la cité s'offre à celui qui déambule, ébloui par les phares, transi par la pluie, découvrant la profondeur de la ville.

Cheminant ainsi, au détour des hangars, des grues et des trottoirs, la conscience s'efface et le mystère s'installe. Ces lieux que l'on croit connaitre se révèlent par une esthétique puissante et intrigante, et nous donnent à vivre soudainement la sensation de l'instant.

Peintre autodidacte, François Mahé est fasciné par la lumière et le mouvement, il (dé)peint sans relâche les environnements urbains avec une attirance marquée pour les ambiances nocturnes ou les phases de transition.

Infos réservation :

Exposition en libre accès du mardi au vendredi de 14 h à 18 h , le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h , le samedi (hors vacances scolaires) de 10 h à 12 h