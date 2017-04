Plus d'infos sur l'exposition Escales de Pierre Péron à Penmarch

Du 08 avril au 25 juin 2017, la nouvelle exposition du Vieux phare de Penmarc'h vous propose des escales dans l'univers maritime de Pierre Péron. Pierre Péron (1905-1988) est un artiste aux multiples facettes et l'auteur d'une oeuvre foisonnante emprunte d'humour et d'humanité d'une extraordinaire diversité. A la fois peintre, illustrateur, affichiste, graveur, caricaturiste...etc., il y a peu de style ou technique artistique qu'il n'ait pas explorés. Avec comme fil conducteur la mer, qui n'a jamais cessé de l'inspirer, l'exposition souligne le caractère multiforme de son oeuvre et nous dévoile un artiste à l'esprit libre et ancré dans son temps.

