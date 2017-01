Plus d'infos sur le spectacle Les Etoiles De La Danse à Plougonvelin

L'Espace Keraudy présente (lic.1-1029023/3-1029034) ce spectacle

18 artistes – 2H10 avec entracte En accord avec NP Spectacles Un spectacle exceptionnel qui rassemble huit danseurs Etoiles des opéras de Moscou, Kiev, St Pétersbourg accompagnés de l'ensemble du corps de ballet de l'Opéra de Kiev. Ils évolueront sur les plus belles musiques du répertoire classique et néo-classique et présenteront un véritable florilège des passages les plus emblématiques du Lac des Cygnes, de la Belle au bois dormant, de Giselle ou encore de Casse-noisette, Gopak, du Boléro...Une occasion unique pour ceux qui veulent assister à un ballet classique. A voir absolument ! Les Étoiles : A. Stoyanov, E. Koukmar, V. Tomachek, N. Ivassenko, E. Kozachenko, E. Svelitsa, M. Nagassana, S. Sidovsky et le corps de ballet de l'opéra de Kiev. Direction : Alexandre Stoyanov Réservation PMR : 02.98.38.00.38