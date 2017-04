Plus d'infos sur le concert Elisa Vellia à Plozevet

ELISA VELLIA - fête ses 20 ans de scene

Samedi 15 avril 2017 20h30 Avel Dro - Plozévet

« Entre Méditerranée et Atlantique, entre sa terre natale, la Grèce, et sa terre d'adoption, la Bretagne, Elisa Vellia tisse son propre univers musical. »

Que ce soit avec son trio actuel (avec Jacky Molard et Hélène Labarrière ) Elisa nous invite à un voyage au coeur de son univers musical entre la Grèce, sa terre natale, et la Bretagne, sa terre d'adoption, accompagné des sonorités de la harpe celtique et de ses compositions et chants grecs. Pour ses 20 ans de scène elle sera accompagnée par quelques invités surprise.

Réservez vos places de concert pour : ELISA VELLIA - AVEL DRO

Le prix des places est compris entre : 9.80 et 13.80 ?

Date : samedi 15 avril 2017