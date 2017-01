Plus d'infos sur le concert Ultimes Symphonies à Plougastel Daoulas

L'Ensemble Matheus vous embarque pour une soirée symphonique d'éclat avec les trois ultimes Symphonies de Mozart et la Symphonie n°100 dite « Militaire » de Joseph Haydn. Les trois dernières symphonies de Mozart forment un cycle à elle seules : la spirituelle 39ème, toute de gravité et de joie, la célèbre 40ème, fervente jusqu'à la fièvre et la magistrale 41ème, d'une audace inouïe. Son contemporain et ami Haydn livre quant à lui dans sa 100ème Symphonie des pages qui firent fureur à l'aube du XIXème Siècle.