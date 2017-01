Plus d'infos sur le concert Michel Jonasz à Plougastel Daoulas

« C'est chaque soir un plaisir renouvelé avec Jean-Yves. Comme si il respirait ma façon de chanter, comme si je devinais les notes qui vont naître de ses doigts. Une osmose parfaite ! Mais une expérience impitoyable ! Après chaque concert une mise au point et avant chaque concert les ajustements nécessaires. La grande force de ce duo est le même amour toujours grandissant et partagé de la musique, et la même envie de ne faire qu'un avec le public. Le succès de ce spectacle vient de la communion palpable et de notre enthousiasme à nous retrouver de nouveau ensemble sur scène ! » Michel Jonasz