Plus d'infos sur le concert La Boum à Plabennec

Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante ! Le Mc (maître de cérémonie), Da Titcha, se met à « kicker » le micro pour balancer du flow jusqu'à rapper sur des biscottes... Il se trouve accompagné de son acolyte, Bboy Nats, un Breaker qui met l'ambiance sur scène de son feeling punchy quand il n'est pas à tourner sur les coudes au milieu du public. Maclarnaque, la Dj, assure le bon déroulement de la boum de ses platines et gadgets puisqu'elle est la chef d'orchestre qui donne le ton et surtout le rythme.