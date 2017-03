Plus d'infos sur le concert Pink Floyd Acoustique à Guilers

Yvan Guillevic & Friends revisite Pink Floyd

Découvrez l'univers des Pink Floyd en version acoustique. S'approprier le répertoire de Pink Floyd en le réarrangeant pour une guitare un piano et deux voix, c'est le challenge audacieux que s'est fixé le guitariste Yvan Guillevic (PYG, Empty Spaces, Eden Soul, Wired) en réunissant autour de lui les voix de Morgan Marlet et Nelly Le Quilliec et Jean- Noel Rozé au piano. Le groupe s'est formé en été 2012, sur la base d'une partie des membres d'Empty Spaces, tribute Pink Floyd formé par Yvan en 2006 et qui tourne à travers la France depuis 2007.

Yvan Guillevic & Friends a également démontré au fil de ses nombreux concerts depuis 2012, que cette relecture des titres du groupe de Cambridge pouvait toucher et fédérer un large public.

Réservez vos places de concert pour : PINK FLOYD ACOUSTIQUE - SALLE L'AGORA - GUILERS

Le prix des places est compris entre : 9.80 et 13.80 ?

Date : samedi 18 mars 2017