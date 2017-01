Plus d'infos sur le concert Volo à Concarneau

Le CAC présente (lic.1-1068963/2-1068964/3-1068965)

Accompagnés par leur camarade de toujours, Hugo Barbet, Frédo et Olive : « Volo » nous présentent un florilège de leurs nouvelles et anciennes chansons dans des versions épurées et tout en guitare voix. Comme un clin d'oeil à leur tout début, et leur envie de revenir à ce qui a toujours été leur manière de faire de la chanson, on retrouvera leur regard tendre et changeant sur la vie à l'aube de la quarantaine. Tout en humour ou empreint de mélancolie, vu de leur quotidien, ou de ce qui se passe à l'autre bout du monde, les Volo aiment les gens et ils le chantent. 1ère partie : BOULE, c'est comme un cube mais rond - une évidence qui en dit court sur les idées longues de cet artiste fantasque à la plume aiguisée. Avec sa guitare, sa gueule d'atmosphère et son banjo, BOULE a un charme singulier, léger et piquant auquel on ne résiste pas.