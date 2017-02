Plus d'infos sur le concert Patrick Molard à Carhaix Plouguer

Gratuit pour les moins de 7 an(s)

MUSIQUE ÉCOSSAISE REVISITÉEIl est des artistes dont le seul nom résume un genre musical tout entier et Patrick Molard en fait partie. Il est reconnu au niveau mondial dans l'univers du « Ceòl Mòr » (traduire « Grande Musique »), qu'il étudie depuis une quarantaine d'années. Cette Grande Musique des hautes terres d'Écosse porte en elle la mémoire d'un monde. Plus qu'un genre musical, c'est une forme de poésie, avec des notes plutôt que des mots, qui dépeint l'univers des anciens clans. Light and Shade. Ombre et Lumière.Depuis des siècles, ces chefs d'oeuvre d'écriture sont interprétés par la cornemuse et uniquement cet instrument. Patrick Molard présente aujourd'hui une création inédite dans l'histoire de cette musique, il constitue un orchestre à la mesure du projet : d'évidence son frère Jacky (violon) qui signe les arrangements, Hélène Labarrière (contrebasse), Yannick Jory (saxophone), Simon Goubert (batterie) et Eric Daniel (guitare). D'un répertoire choisi, issu des 17ème et 18ème siècles, l'orchestre entier – sorte de mouton à cinq pattes – fait gronder le pibroc'h dans une nouvelle musique. Le télescopage est sonique et imaginaire.