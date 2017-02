Plus d'infos sur le concert Bobby & Sue à Briec

LE CENTRE CULTUREL ARTHEMUSE (lic.1-1026262/3-6263) présente ce spectacle

BOBBY & SUE Violaine Fouquet : Voix Brendan De Roeck : Guitare, piano, banjo Le duo finistérien nous présente, avec «Spinning Mind», un nouvel et troisième opus éblouissant. La voix de Sue vous cueille dès les premiers mots soufflés à l'oreille. Tour à tour envoûtante et fatale, elle se met au service des mélodies dépouillées de Bobby, qui joue les funambules à la guitare et au piano. Tantôt jazz, parfois soul, un brin country, toujours blues : une véritable invitation au voyage au coeur de la musique américaine aux multiples couleurs qu'ils s'approprient à travers leurs compositions originales écrites à quatre mains. "Bouleversant d'intensité musicale et d'amplitude vocale" ROCK & FOLK "Ceci est une révélation !" JAZZ NEWS Réservation PMR : 02.98.57.79.33