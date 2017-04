Plus d'infos sur le concert Noise Club : Electric Electric + Lysistrata à Brest

Un Noise Club ébouriffant entre jeunes pousses et nouveaux projets !

Le trio strasbourgeois Electric Electric frappe fort avec son troisième album, sobrement intitulé III, qui affirme et assoit leur identité, leur esthétique. Après deux premiers albums mariant autoroutes krautrock, accidents mathrock, griffures noise, et électronique intégrée, et l'aventure collective de LA Colonie de vacances, le groupe explore dans ce nouvel opus une nouvelle facette, en travaillant notamment sur les textures, les timbres. Le résultat ? « Un objet d'une originalité indécente et d'une scandaleuse témérité. Un prototype au sens propre. » (Libération, 19 sept 2016).

Lysistrata, power-trio créé en 2013, navigue entre post-rock, noise et math-rock, en toute liberté, et balance avec toute la fougue de la jeunesse un rock inspiré et survolté. Lauréat du prix Ricard Live 2017, programmés aux Transmusicales, lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges, ces jeunes gens à la nonchalance cool n'ont pas fini de faire parler d'eux.