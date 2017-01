Plus d'infos sur le concert Benjamin Biolay à Brest

Benjamin Biolay fait son retour sur la scène de la Carène et viendra partager son coup de foudre argentin : Direction Palermo Hollywood, quartier de Buenos Aires et nom de son dernier opus. Après un passage à Brest en mai 2013, il sera de retour le 14 janvier prochain !

Ce dixième album de Benjamin Biolay se promène entre Paris et Buenos Aires, pour mieux nous raconter en seize nouveaux titres une audio pelicula où se croisent Ennio Morricone, ballade française, néo cumbia, lyrisme et grand orchestre, percussions latines, rock nacional et bandonéon électrique, dans une nouvelle collection de chansons comme autant de récits urbains.

Site web : http://www.lacarene.fr/Benjamin-Biolay.html