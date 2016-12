Plus d'infos sur le concert Astro X-mas W/ Electric Rescue, Dj Azf, Sonic Crew à Brest

ASTRO X-MAS

Incontournable, féroce et agitée, notre traditionnelle cérémonie de fin d'année Astro X-Mas vient clôturer 2016 en beauté !

Notre dernière session athlétique en club invite pour l'occasion deux des meilleurs crus de l'année, avec l'incorrigible et redoutable DJ AZF, qui avait enflammé le dancefloor de Beau Rivage en juillet dernier, et notre ami ELECTRIC RESCUE, maître inconditionnel des boucles analogiques et garant d'une techno extatique et happante aux textures profondes. Le Sonic Crew ne manquera évidemment pas cette folle X-mas !

DJ AZF / Jeudi Minuit, Rinse France

ELECTRIC RESCUE / Skryptöm

Sonic Crew

VENDREDI 30 DECEMBRE

00.00 - 05.00

La Suite

9 Rue Amiral Nielly

29200 Brest