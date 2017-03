Plus d'infos sur le concert The Skatalites à Brasparts

Groupe mythique de ska jamaïcain, les Skatalites ont créé et lancé une nouvelle musique, mélange de R&B, rythmes africains rastafaris et percussions afro-cubaines. Ils ont donné naissance à ce ska mélodieux et riche qui se nourrit d'inspirations musicales variées. Les premiers Skatalites étaient, avant tout, des jazzmen émérites qui ont fourbi leurs instruments dans de grands orchestres américains et jamaïcains, occasion de s'imprégner de be-bop ou encore de Blue Note du début des années 60.

Ils ont transformé le jazz, le calypso, le rythm'n'blues et certains accords jamaïcains en une musique totalement nouvelle, chaloupée et chaleureuse : le ska était né.

Les Skatalites existent depuis 1964. Ils ont enregistré plus de trente albums sous le nom des Skatalites, ont collaboré et accompagné tous les chanteurs jamaïcains en activité.

Ils ont appris les ficelles du métier à un tout jeune débutant (qui est devenu légendaire par la suite) du nom de Bob Marley, ils ont officié en tant que « groupes maison » du fameux Studio One de Coxsone Dodd, où passaient tous les maîtres reggae de l'époque.

Ils ont écrit quelques unes des plus belles pages du ska jamaïcain qui semblent échapper à l'emprise du temps. Un concert des Skatalites c'est un peu comme un livre ouvert et la chance de vivre en live des tranches de l'histoire de la musique jamaïcaine. De leurs débuts à aujourd'hui, du band original à l'actuelle formation perdurent des titres comme « Guns of Navarone », « Phoenix City », « James Bond Theme »...

Ils sont uniques et chacun de leurs concerts a un goût particulier, jamais pareil, ni vraiment différent. Ces longues impros personnelles de chacun des membres dégagent ce je ne sais quoi d'irréalité et donnent à chacune de leurs prestations cette originalité et ce goût d'y revenir.

Date : samedi 18 mars 2017

