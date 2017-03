Plus d'infos sur le spectacle L'Ecole Des Magiciens à Saint Pol de Leon

Spectacle de et avec Sébastien Mossière

Après « Magicien Malgré Lui », Sébastien Mossière nous revient avec son nouveau spectacle.

Bienvenue à l'école de la magie ! Vous êtes les élèves de Sébastien, professeur très étourdi et un peu farfelu : un magicien très fort, mais complètement loufoque.

Vous allez apprendre ici vos premiers tours de magie et l'aiderez à réaliser des trucs incroyables... Oui mais voilà, lors d'une expérience qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire : Résultat, il a tout oublié, y compris qu'il est lui même Magicien...

Dans l'école des magiciens, les enfants participent activement, et sont eux aussi de « véritables » magiciens. Pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents !

L'ECOLE DES MAGICIENS - THEATRE SAINTE THERESE

Le prix des places est compris entre : 6.80 et 11.80 ?

Date : dimanche 19 mars 2017

THEATRE SAINTE THERESE