Plus d'infos sur le spectacle Le Vide à Quimper

Le Théâtre de Cornouaille présente (lic.1026269/1026270/1026271)

LE VIDE FRAGAN GEHLKER / ALEXIS AUFFRAY / MAROUSSIA DIAZ VERBEKE Avec seize mètres de vide sous ses pieds, l'acrobate Fragan Gehlker, expert en corde lisse, met en scène une forme de cirque vertigineuse, entre la relecture extrêmement physique de l'essai philosophique de Camus, Le Mythe de Sisyphe, et la performance où se jouent danger, absurdité et excitation enfantine. Inlassablement, Fragan Gehlker grimpe le long de cette corde, jouant avec ses limites (et les nôtres !), jusqu'à l'épuisement. Artiste à l'agilité reptilienne, il associe la grâce et la force d'un funambule... vertical, et donne à son agrès une puissance poétique inédite, tout en jouant avec son caractère brut et rugueux. Le nez en l'air, le souffle coupé, on admire les figures diaboliques et saisissantes de cet acrobate en quête de sens, accompagné par le violoniste Alexis Auffray, également symphoniste de bandes magnétiques. Maroussia Diaz Verbèke signe avec eux la dramaturgie de l'ensemble. Un spectacle d'une rare intensité, aussi drôle que vertigineux. (à partir de 6 ans) Réservation PMR : 02.98.55.98.50