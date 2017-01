Plus d'infos sur le spectacle Karim DUVAL - Melting Pot à Landivisiau

ONE MAN SHOW

Tout public > durée : 1H10

Karim Duval s'amuse avec malice de son métissage...et du vôtre ! Il faut reconnaître qu'un nom et un visage si dissonants interpellent... et invitent au voyage. Karim part à la recherche de ses origines et nous emmène du Nord au Sud, d'Orient en Occident. On se laisse emporter par son histoire, entre stand-up tantôt sucré, tantôt acide, et confidences teintées de slam et de guitare. Sur sa route, des personnages drôles et touchants, qu'il campe avec brio, passant de l'un à l'autre avec une aisance déroutante. Du professeur de musique adepte du silence, à l'athlète sans-papiers aux « J.O. de Gibraltar », ce comédien « tricéphale » puise son plaisir dans une palette de voix, d'accents et de corps à son image : colorée ! Toujours élégant, jamais vulgaire, ce citoyen du Monde contourne la facilité des clichés communautaires. Lui-même n'appartenant... à aucune communauté !

Site web : http://le-vallon.bzh

Infos réservation :

Tarif normal : 25€ Tarif réduit : 20€ Tarif jeune (- 18 ans) : 8€ Réservation par téléphone : 02 98 68 67 63 ou par mail : service.culturel@ville-landivisiau.fr Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.le-vallon.bzh